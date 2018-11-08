В Tesla выбрали замену Илону Маску на посту главы совета директоров

В совет директоров американского производителя электромобилей Tesla войдет действующий финансовый директор крупнейшей телекоммуникационной компании Австралии Telstra Робин Денхолм. Она заменит экс-председателя совета директоров Илона Маска.

Денхолм продолжит работать в Telstra на протяжении полугода, а затем возьмет на себя руководство советом директоров Tesla. Маск окажет новому председателю всю необходимую поддержку.

Ранее Денхолм занимала руководящие должности в таких крупных компаниях, как Telstra, Juniper Networks и Sun Microsystems, а также занималась финансами в Toyota, пишет Агентство экономической информации «Прайм».

«Робин обладает обширным опытом работы в сфере технологий и автомобильной промышленности, и за последние четыре года она сделала значительный вклад в развитие Tesla в качестве члена совета директоров, помогая нам стать прибыльной компанией», - заявил Маск.

Маск покинул пост председателя совета директоров Tesla в середине октября в рамках соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Ранее биржевой регулятор обвинил гендиректора компании в мошенничестве и обязал выплатить компанию и самого Маска по 20 млн долларов штрафа.

Расследование было организовано после публикации Маском в соцсетях информации о готовности перевести компанию из публичной в частную и выкупить акции Tesla с рынка по 420 долларов за штуку. Комиссия признала, что Маск ввел инвесторов в заблуждение и обвинила в мошенничестве.

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