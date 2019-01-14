Душевнобольной «заминировал» Госдуму и аэропорты Москвы

Душевнобольной «заминировал» Госдуму и аэропорты Москвы

В аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский 14 января поступили сообщения о минировании. Звонки об угрозе взрыва зафиксировали также в торговом центре «Охотный ряд» и Госдуме.

Во Внуково сообщили, что после звонка экстренные службы приступили к проверке аэропорта с кинологами. Эвакуации пассажиров не проводилось. В Домодедово рассказали, что ввели дополнительные меры безопасности. Другие аэропорты никак не прокомментировали инцидент.

Утром сообщалось об эвакуации 500 посетителей торгового центра «Охотный ряд» в связи с поступившим звонком о минировании.

По данным «Интерфакса», звонки поступали с территории Татарстана. Личность звонившего установлена – им оказался психически нездоровый местный житель.

В ноябре 2018 года из-за звонков о бомбах из торговых центров Москвы эвакуировали более четырех тысяч человек.

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Места: Россия
События: происшествия
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