На территории России стали реже выявлять ВИЧ

В России впервые за шесть лет снизилось число зарегистрированных случаев ВИЧ. В 2018 году было выявлено 86,5 тыс. человек с таким диагнозом, что на 2,1 тыс. меньше, чем годом ранее.

Такие данные приводит Роспотребнадзор. В целом за шесть лет рост числа новых случаев ВИЧ составил 25%.

Уменьшение статистики на 2% ни о чем не говорит, считает заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Он указал на возможные погрешности в расчетах.

«Мы не можем сказать, что заболевших стало меньше, мы только можем сказать, что меньше стало выявленных», - отметил он.

На конец октября 2018 года в России насчитывалось более 1,3 млн россиян, больных ВИЧ, пишет РБК. В 2017 году Россию, Украину и Беларусь признали лидерами среди стран Европы по темпам распространения заболевания.