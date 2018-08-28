На территории Нижегородского кремля найдено детское кладбище
Работавшие на раскопках старого храма археологи обнаружили ранее неизвестное кладбище, расположенное на территории Нижегородского кремля.
Насчитывается около 130 погребений, датируемых примерно XIV веком, среди которых есть детские могилы.
Помимо скелетов, удалось найти кресты, посуду, медные монеты, изразцы печи и женские украшения.
Специалисты занимаются раскопками храма Симеона Столпника, который был взорван в 1928 году, передает «360» со ссылкой на РИА Новости.
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