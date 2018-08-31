На территории Арктики нарастает мировой «конфликтный потенциал»

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на территории Арктики нарастает «конфликтный потенциал» из-за территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов разных стран мира.

Он пояснил, что в настоящее время в северных широтах находятся ледоколы не только России, но и Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая.

Сергей Шойгу отметил, что до конца года в российский флот поступит 416 тысяч единиц вооружения и военной техники, пять боевых кораблей и катеров, пять судов обеспечения, 15 самолетов и 62 радиолокационных и зенитно-ракетных комплекса, передает «URA».