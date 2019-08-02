Тепло вернётся в Москву к середине августа

У жителей столичного региона ещё будет возможность насладиться летней погодой — синоптики обещают возвращение тепла в столицу и пригороды во второй половине августа.

«Август текущего года пока не спешит вернуть лето в Москву. За первый календарный день среднесуточная температура воздуха оказалась ниже нормы на шесть-семь градусов, Но надежду москвичи не теряют, — говорится в сообщении, размещённом на портале «Метеоновости». — К середине месяца температура должна приблизиться к норме, а в дальнейшем и превысит ее. В отдельные дни второй половины месяца ожидается повышение максимальной температуры до 21-26 градусов».

По данным метеорологов, средняя месячная температура воздуха в августе в Москве составила 16,4 градуса.

В последней декаде июля Москва оказалась во власти ультраполярного вторжения воздушных масс, которые снизили среднесуточную температуру воздуха на 6-7 градусов ниже нормы.