Темпы вымирания россиян стали самыми высокими в 2019 году

Сокращение населения по итогам 2019 года станет самым высоким за последние 11 лет. Приток мигрантов его не компенсирует, предупредили демографы.

С января по октябрь 2019 года превышение числа умерших над количеством родившихся составило 259,6 тыс. человек. Для сравнения, этот показатель был выше только в 2008 году — 362 тыс.

Поток мигрантов не сможет перекрыть масштабную убыль населения. Количество приезжих с января по сентябрь составило 193,2 тыс. В итоге за 9 месяцев численность населения России снизилась на 43,7 тыс. человек.

Заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских сказала РБК, что переломить ситуацию до конца года не получится и население сократится.

В 2018 году численность россиян снизилась на 96,4 тыс. К 1 января 2019 года в России проживали 146,9 млн человек.

В июле вице-премьер России Татьяна Голикова предупредила о катастрофической убыли населения. Она сообщала, что регионы намеренно занижали данные по смертности от онкологии и болезней сердца.



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