Температура воздуха в Москве побила рекорд 24-летней давности

В столице 22 сентября установлен новый температурный рекорд, который держался с 1994 года. Столбики термометров поднялись до отметки +25,8 градусов.

Этот показатель превысил предыдущий рекорд на 0,4 градуса, сообщает телеканал «360».

«Так тепло 22 сентября в столице не было за всю историю метеонаблюдений», - заявили в центре погоды «Фобос».

Точное значение будет установлено после 21:00, когда синоптики снимут максимальные показания термометров.