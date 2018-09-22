Температура воздуха в Москве побила рекорд 24-летней давности
В столице 22 сентября установлен новый температурный рекорд, который держался с 1994 года. Столбики термометров поднялись до отметки +25,8 градусов.
Этот показатель превысил предыдущий рекорд на 0,4 градуса, сообщает телеканал «360».
«Так тепло 22 сентября в столице не было за всю историю метеонаблюдений», - заявили в центре погоды «Фобос».
Точное значение будет установлено после 21:00, когда синоптики снимут максимальные показания термометров.
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