Температура в Москве дважды за день побила рекорд

Температура воздуха в Москве 18 декабря дважды побила рекорд.

В этот день столбики термометров показали 5,4 градуса выше ноля - был побит рекорд 1886 года, когда воздух в городе прогрелся до +5,3 градусов.

Кроме того, когда 18 декабря температура воздуха в мегаполисе достигла 2,9 градусов тепла, был побит температурный рекорд по теплу 1956 года. Тогда рекордная температура составляла +2,8 градусов, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что декабрь на 40% территории России будет аномально теплым. Россиян ожидают неравномерные, «пятнистые» осадки.

Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура выше нормы в декабре будет в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, на западе Центральной России и части Сибири.

Он уточнил, что теплая погода продержится не весь месяц. «Будут неоднородные периоды: и оттепель, и сильные морозы», - сказал Вильфанд.

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