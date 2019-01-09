Требующий установки фонарей депутат избит в потемках Москвы

Депутат Ломоносовского района Москвы от КПРФ Кирилл Чиркин подвергся нападению в ночь с 8 на 9 января. Неизвестные ударили его тупым предметом по голове и призвали «сбавить обороты».

«По иронии судьбы напали именно в том месте, где я добивался установки дополнительных опор освещения», - написал он в Facebook.

Известно, что депутат в последнее время неоднократно получал угрозы о физической расправе. Чиркин разбирается с деятельностью ГБУ «Жилищник», занимается вопросами капитального ремонта и строительства метро.

В сентябре прошлого года муниципальному депутату района Измайлово Надежде Загордан под дверь подкинули голову свиньи с воткнутым ножом. Тогда же аналогичный «сюрприз» оставили в разбитой машине депутата Печатников.