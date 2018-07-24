Темнокожим астронавтам не закрывали дорогу к МКС

Герой России, космонавт Павел Виноградов назвал «чушью» слухи о том, что Россия не допускает на Международную космическую станцию темнокожих астронавтов.

«Большей глупости было трудно придумать, что у нас есть какие-то запреты. Достаточно посмотреть наши соглашения и документы, подписанные не только с NASA, но и со всеми агентствами, которые участвуют в проекте МКС», - сказал Виноградов.

Он также отметил, что никаких запретов со стороны России по поводу афроамериканцев никогда не было.

«Предельная чушь – вот и всё, что я могу сказать по этому поводу. Такой вопрос мог возникнуть только в не очень здоровой голове», - считает космонавт.

Ранее директор NASA Джим Брайденстайн пообещал прояснить ситуацию после выступления модератора сессии в Центре стратегических и международных исследований, который напомнил, что после завершения программы шаттлов на орбите не было ни одного темнокожего члена экипажа, сообщает «Национальная служба новостей».

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Места: Россия, США
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