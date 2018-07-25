Телевидение России увеличивает длину рекламных блоков

Увеличение продолжительности телерекламы до 20% от времени вещания в час принят Госдумой РФ.

Отмечается, что в течение часа теперь не 9, а 12 минут может быть отдано телерекламе, однако общее время ее трансляции в сутки не должно превысить ныне действующий порог в 216 минут.

В Думе отметили, что меры позволят распространяющим рекламу телевещателям наиболее эффективно распределить объем рекламного времени в течение суток, при этом общая рекламная нагрузка на телезрителей останется прежней, передает Interfax.

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