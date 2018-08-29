Телеведущий Владимир Соловьев: За репосты правильно сажают!

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев выступил с заявление, что в России совершенно обоснованно заводят уголовные дела за репосты подростков.

По его словам, снисхождение не стоит проявлять, в частности, и к подросткам, репостящим картинки с надписями вроде «Смерть всем», отмечает «URA».

«Каждый раз, когда очередной необразованный сопляк с завышенной самооценкой и без всякого представления о морали начинает кричать что он есть будущее, и с ним надо вступать в диалог. Почему я должен вести диалог с человеком, родители которого просто не воспользовались вовремя противозачаточными средствами?» — возмутился Владимир Соловьев.