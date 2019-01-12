Телескоп на «Спектре-Р» перестал принимать команды

Директор Астрокосмического центра Физического института Академии наук (ФИАН) Николай Кардашев заявил, что единственный российский космический телескоп на аппарате «Спектр-Р» перестал работать на прием командных данных.

Он добавил, что при этом телескоп продолжает отправлять информацию на Землю.

Отмечается, что причиной потери управления мог стать выход из строя третьего резервного комплекта приемо-передающего устройства.

Радиотелескоп с приемной параболической антенной диаметром 10 метров был выведен на орбиту в составе космического аппарата «Спектр-Р» в 2011 году, передает РИА «Новости».