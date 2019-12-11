Telegram может попасть в список пиратских ресурсов

Ассоциация по защите авторских прав в интернете попросила финансовые власти США внести мессенджер Telegram в список пиратских ресурсов.

Как говорят в организации, Telegram не только игнорирует требования правообладателей об удалении контрафактного контента, но и планирует запустить криптовалюту, что облегчит расчеты между подпольными торговцами.

Требования Ассоциации направлены в комиссию по ценным бумагам и биржам США и подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина страны.

Если Telegram внесут в реестр, то за деятельностью компании будут пристально следить, а также более жестко рассматривать ее обращения в госорганы США, сообщают «Известия».

Ранее комиссия по ценным бумагам США добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным первичным размещением токенов Gram в США и за рубежом.

Речь идет о Telegram Group Inc. и ее «дочке» TON Issuer Inc. К этому моменту они успели собрать уже более $1,7 млрд.

Теперь Telegram не может продавать или распространять свои токены в США.

«Наши чрезвычайные действия направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы утверждаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.

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