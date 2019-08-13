Телефонные аферисты освоили новый способ хищения денег россиян

Телефонные аферисты освоили новый способ хищения денег россиян

Pixabay

Мошенники в России нашли новый способ обмана клиентов банков. Они проникают в телефоны и компьютеры с помощью специальной программы с согласия россиян, после чего доказать попытку несанкционного взлома будет невозможно.

Злоумышленники звонят от имени сотрудника банка и сообщают держателю карты о попытке транзакции не в домашнем регионе. Они предупреждают, что движение средств по карте заблокировано и просят клиента назвать устройства, имеющие доступ к личному кабинету.

Выяснив это, аферисты предлагают установить программу TeamViewer для удаленного доступа, рассказывает «Российская газета». Если человек дает согласие на установку, то доказать попытку взлома и хищения денег будет невозможно.

Ранее Роскачество назвало 11 признаков телефонного мошенника. Главный из них – попытка звонящего выяснить CVV-код с обратной стороны карты и кодовое слово или код из смс-сообщения.

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Места: Россия
События: общество
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