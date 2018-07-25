Текилу признали эликсиром стройности

Американские ученые установили связь между употреблением текилы и похудением.

Проведенное исследование показало, что секрет похудения от употребления этого мексиканского напитка кроется в голубой агаве, из которой и делают текилу.

В составе этого кактуса имеются уникальные химические вещества, которые исследователи после серии опытов на грызунах назвали эликсиром стройности.

Несмотря на уникальные свойства текилы, ученые предупредили о возможности развития алкоголизма, сообщает «Экономика сегодня».