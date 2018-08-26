На техновыставке в Израиле представили складной автомобиль
Первый в мире складной автомобиль под названием City Transformer показали на техновыставке в Тель-Авиве.
Машину признали главным экспонатом «Инновационной недели». Автомобиль весит 450 килограммов и разгоняется до 90 километров в час, передает ИА REGNUM.
В сложенном виде машина занимает не более одного метра. Колеса складываются путем нажатия одной кнопки. В будущем планируется выпуск беспилотной модели.
Ранее концерн «Калашников» на форуме «Армия-2018» представил электрокар CV-1.
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