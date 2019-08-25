Театр опроверг госпитализацию Меньшикова
Актёр Олег Меньшиков не был госпитализирован. Он проходил плановое лечение.
В Московском драматическом театре им. Ермоловой опровергли сообщение о госпитализации артиста. По словам его коллег, ни о какой реанимации речи не идёт, пишут РБК.
В театре добавили, что Меньшиков вернется к исполнению своих обязанностей художественного руководителя уже 9 сентября.
Ранее СМИ сообщили об экстренной госпитализации артиста. Ему якобы стало плохо после употребления алкоголя.
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