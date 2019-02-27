Театр МОСТ откроет новую площадку для творчества в Москве

Театр МОСТ откроет новую площадку для творчества в Москве

Московский театр МОСТ летом 2019 года откроет новое театральное пространство для совместных занятий детей и родителей творчеством. Студия МОСТ-ДЕТИ разместится в особняке на Новинском бульваре.

На площадке будут организованы образовательные спектакли цикла «Волшебный МОСТик» для знакомства детей с литературными произведениями, а также занятия по актерскому мастерству.

«Четыре года назад мы начали делать спектакли для детей. Они оказались очень востребованными и для них понадобилось отдельное помещение, — рассказала директор театра МОСТ Ирина Большакова.

На занятиях дети вместе с родителями научатся ставить спектакли, подбирать костюмы и музыку, распределять роли. Им предстоит создать спектакль, увидеть который смогут все желающие.

Театр МОСТ был создан в 2000 году Постановлением Правительства Москвы. Он образовался на основе Студенческого театра МГУ.

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