В Тбилиси разгоняют митинг у парламента водометами и дубинками

Грузинская полиция начала разгон оппозиции, которая с 17 ноября блокирует входы в парламент из-за провала законопроекта о проведении выборов по пропорциональной системе в 2020 году. Против протестующих спецназ применил водометы и слезоточивый газ.

Перед началом разгона полиция дала участникам митинга 30 минут, чтобы покинуть площадь у парламента.

Потом полиция начала теснить участников акций при помощи щитов, дубинок, водометов и газа, передает РБК. Их палатки на площади разобрали.

Напомним, протесты длятся с 17 ноября. Граждане требуют роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Они заблокировали вход в парламент и перекрыли улицы мешками с песком.

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