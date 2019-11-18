В Тбилиси разгоняют митинг у парламента водометами и дубинками
Грузинская полиция начала разгон оппозиции, которая с 17 ноября блокирует входы в парламент из-за провала законопроекта о проведении выборов по пропорциональной системе в 2020 году. Против протестующих спецназ применил водометы и слезоточивый газ.
Перед началом разгона полиция дала участникам митинга 30 минут, чтобы покинуть площадь у парламента.
Потом полиция начала теснить участников акций при помощи щитов, дубинок, водометов и газа, передает РБК. Их палатки на площади разобрали.
Напомним, протесты длятся с 17 ноября. Граждане требуют роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Они заблокировали вход в парламент и перекрыли улицы мешками с песком.
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