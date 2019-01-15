Тайский суд дал условку охотнице на миллиардеров из Бобруйска

Уроженка Беларуси Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, и россиянин Александр Кириллов, он же Алекс Лесли, приговорены в Таиланде к условному сроку по делу о незаконной организации секс-тренинга.

Рыбка и Лесли, а также еще шесть обвиняемых признали вину. Они провели в следственной тюрьме девять месяцев и скоро будут депортированы на родину.

Фактическое заключение, к которому приговорены обвиняемые, оказалось равным уже отбытому ими сроку, уточняет РИА Новости.

Восемь граждан России и Беларуси были задержаны в феврале 2018 года в Паттайе. Их подозревали в проведении нелегального секс-тренинга и создании тайного преступного общества, а также в предоставлении интим-услуг. По этому обвинению им грозило до 10 лет тюрьмы.