От тайфуна «Мангхут» в Гонконге пострадали более сотни человек
Стало известно о 111 пострадавших в результате тайфуна «Мангхут», который обрушился на юг Китая. Стихия принесла ливни и ветры с порывами до 175 км/ч.
Из-за тайфуна падают деревья, строительные леса, вылетают стекла домов. Прибрежные районы оказались в зоне подтопления, оттуда эвакуировали сотни жителей.
В Гонконге закрыты учебные заведения, офисы и магазины. В аэропорту Чек Лап Кок отменили около 900 рейсов, сообщают «Известия».
По данным синоптиков, в скором времени тайфун устремится в глубь материковой части Китая.
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