От тайфуна «Мангхут» в Гонконге пострадали более сотни человек

Стало известно о 111 пострадавших в результате тайфуна «Мангхут», который обрушился на юг Китая. Стихия принесла ливни и ветры с порывами до 175 км/ч.

Из-за тайфуна падают деревья, строительные леса, вылетают стекла домов. Прибрежные районы оказались в зоне подтопления, оттуда эвакуировали сотни жителей.

В Гонконге закрыты учебные заведения, офисы и магазины. В аэропорту Чек Лап Кок отменили около 900 рейсов, сообщают «Известия».

По данным синоптиков, в скором времени тайфун устремится в глубь материковой части Китая.