В Татарстане найден очаг Черной смерти

Ученые обнаружили очаг второй самой страшной в истории эпидемии чумы в Татарстане. Прежде считалось, что болезнь была занесена в Европу из Азии.

К такому выводу пришел коллектив ученых из разных стран. Они проверили 34 генома людей из 10 захоронений в Европе, в том числе из России. Оказалось, что очаг чумной палочки находился в современном городе Лаишево в Татарстане, пишет Lenta.ru.

Специалисты заявили, что скорее всего болезнь пришла именно оттуда. Однако в Татарстан чума могла попасть из Азии. Это еще предстоит изучить.

Напомним, вторая пандемия чумы, называемая Черной смертью, началась в 1346 году. За 7 лет она уничтожила 60% населения Европы.