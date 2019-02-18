Татарский театр расторг контракт с тенором за маленький рост

В Татарстане оперному певцу отказали в работе из-за маленького роста. Хачатур Бадалян готовится подать иск к Театру оперы и балета, который расторг контракт с артистом.

Театр заключил с ним договор на два спектакля и два гала-концерта. Первое выступление артиста прошло успешно. Критики отзывались о нем хорошо.

Певец ни о чем не подозревая отправился в Москву и только там узнал, что контракт с ним разорвали. Причиной стало опасение директора, что артист будет выглядеть комично на сцене из-за маленького роста. При этом рост певца составляет 170 сантиметров.

«Отчетливо было сказано много раз, что директор не хочет допускать Бадаляна до выступлений, потому что его не устраивает его рост, вплоть до того, что на гала-концерте он будет выглядеть комично», - сказал Хачатур Бадалян «360».

Певец отметил, что за 19 лет карьеры ни разу не сталкивался с претензиями относительно роста. Он намерен обратиться в суд с иском о моральном ущербе.

Хачатур Бадалян – солист «Новой оперы» им. Е.В. Колобова, приглашенный солист Мариинского и Большого театров, победитель международных конкурсов.