Тамбовский вице-губернатор найден мертвым у своего дома

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, который находился под домашним арестом по делу о мошенничестве, был найден мертвым у своего дома сегодня утром.

Как сообщает ТАСС, следственное управление СК по региону начало проверку по факту смерти чиновника. Глеба Чулкова задержали 16 октября по подозрению в мошенничестве. Речь идет о деле о хищении имущества комплекса «Рассказовский рынок».

Подозреваемому вменялась часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 159 УК России — покушение на мошенничество. По решению суда Чулков был помещен под домашний арест.

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