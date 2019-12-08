Тамбовский вице-губернатор найден мертвым у своего дома
Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков, который находился под домашним арестом по делу о мошенничестве, был найден мертвым у своего дома сегодня утром.
Как сообщает ТАСС, следственное управление СК по региону начало проверку по факту смерти чиновника. Глеба Чулкова задержали 16 октября по подозрению в мошенничестве. Речь идет о деле о хищении имущества комплекса «Рассказовский рынок».
Подозреваемому вменялась часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 159 УК России — покушение на мошенничество. По решению суда Чулков был помещен под домашний арест.
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