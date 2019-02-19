Таксофоны в России дополнят сиренами и мигалками

Минкомсвязь решило оборудовать таксофоны в российских городах системами оповещения на случай чрезвычайных ситуаций. Прежде ведомство предлагало убрать уличные телефонные аппараты.

Министерство сейчас занимается разработкой программы переоборудования таксофонов. Оставшиеся в России телефонные будки оснастят средствами оповещения населения.

К концу 2018 года в России насчитывалось 147,7 тыс. таксофонов. Их планируют дополнить сиренами, системами голосовых и визуальных оповещений или световыми сигналами. Средства на переоборудование возьмут из резерва универсального обслуживания, который формируется из отчислений операторов связи, рассказал «Коммерсанту» заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов.

Оператор обслуживания таксофонов «Ростелеком» отказался комментировать идею ведомства. В пресс-службе заявили, что агентство поддерживает расширение функционала аппаратов.

В 2017 году Минкомсвязь предлагало убрать таксофоны из крупных городов. Это могло принести экономию в размере 1,5 млрд в год.