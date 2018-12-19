«Такси» для мусора заработало в одном из районов Москвы

В России разработали приложение, с помощью которого можно избавиться от макулатуры, пластиковых бутылок или металлолома. За сдачу вторсырья гражданам предусмотрены скидки от бизнеса, представленного в районе.

Сервис Sborbox получил негласное название «Uber для мусора». Его совладельцем стал бывший замглавы ВГТРК Дмитрий Медников. Приложение заработало в московском районе Перово и позволяет собирать несколько тонн вторсырья ежедневно. В скором времени сервис запустят в Челябинской и Тверской областях.

Жильцы района оставляют пакет с вторсырьем, указывая в приложении, откуда его нужно забрать. Затем дворник получает сигнал об оставленном мусоре, сортирует его и направляет заявку в Sborbox. Сортировщик «покупает» мусор и забирает его для передачи заготовителю, который затем передает вторсырье перерабатывающим заводам.

Медников рассказал «360», что сервисом заинтересовались в Касабланке и Мехико.

Ранее руководство Sborbox предложило сотрудничество Игорю Чайке, которому принадлежит оператор по сбору и вывозу мусора «Хартия». Он назвал проект «сложным», но обещал ознакомиться с предложением.