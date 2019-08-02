В Таиланде прогремели взрывы на фоне форума с участием РФ
В столице Таиланда Бангкоке прогремели семь взрывов. Теракты произошли на фоне Восточно-Азиатского саммита, куда среди прочих приглашена делегация из России.
Первые взрывы раздались около пяти утра по местному времени. Бомбы были спрятаны в оживленных точках города. На замаскированную под кучей листьев взрывчатку наткнулись сотрудники муниципальных служб, занимающиеся уборкой.
Местами взрывов были выбраны районы, в которых находятся посольства и правительственные здания. Первые бомбы сработали у отеля Centara Grand, где проходит саммит стран АСЕАН, передает «ПолитЭксперт».
АСЕАН – это организация из 10 стран Юго-Восточной Азии. С 1996 года Россия является партнером по диалогу с ней.
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