Табачным компаниям грозят претензии ФАС на миллиарды рублей

Федеральная налоговая служба (ФАС) заподозрила табачные компании в занижении платежей в бюджет с помощью традиционных схем продаж. По итогам проверок ведомство готовит многомиллиардные претензии к производителям.

Об этом сообщили представители двух разных табачных компаний и федеральный чиновник. Налоговики проверили двух производителей - Imperial Tobacco и Погарскую сигаретно-сигарную фабрику. Их дополнительные налоги могут составить порядка 10 млрд рублей.

В Imperial Tobacco заявили, что в результате проверок за 2014-2016 годы компании доначислили акцизов, НДС, пени и штрафов на сумму около 11,5 млрд рублей. Проверка за 2017 год может увеличить сумму дополнительных налогов на 6,4 млрд рублей.

Погарская сигаретно-сигарная фабрика пытается оспорить решение ФАС о доначислении 811,4 млн рублей в суде. Претензии связаны с созданием запасов продукции и производством в больших объемах, чем в среднем за месяц, пишут «Ведомости».

В 2016 году Минфин предложил ввести дополнительный налог для компаний, которые запасают продукцию на складах перед очередным повышением акцизов.