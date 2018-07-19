Сырные продукты и шоколадные плитки потеряют статус «российских»

В Минпромторге придумали оригинальный способ борьбы с «легальным фальсификатом».

Производителям запретят называть товары словом «российские», если они не соответствуют ГОСТу.

Речь идет, в первую очередь, об участниках рынка, которые занимаются поставками сыра и шоколада.

«Легальным фальсификатом» чиновники называют товары, которые «замаскированы» под продукцию с традиционным названием.

Сейчас этот момент в российском законодательстве никак не регулируется, сообщает «Экономика сегодня».