Сырные продукты и шоколадные плитки потеряют статус «российских»
В Минпромторге придумали оригинальный способ борьбы с «легальным фальсификатом».
Производителям запретят называть товары словом «российские», если они не соответствуют ГОСТу.
Речь идет, в первую очередь, об участниках рынка, которые занимаются поставками сыра и шоколада.
«Легальным фальсификатом» чиновники называют товары, которые «замаскированы» под продукцию с традиционным названием.
Сейчас этот момент в российском законодательстве никак не регулируется, сообщает «Экономика сегодня».
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