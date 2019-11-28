Сына Никаса Сафронова засосало в унитаз на борту самолета
С сыном известного российского художника Никаса Сафронова пианистом Лукой произошел неприятный инцидент в туалете на борту авиалайнера.
В интернете появилось видео, на котором видно, как музыкант застрял в туалете. Инцидент произошел во время рейса Казань - Москва. Как считает артист, такая ситуация могла случиться с кем угодно.
Лука зашел в туалет, и в какой-то момент в дверь начали стучать. От неожиданности он нажал кнопку слива, после чего его засосало в унитаз.
По словам пианиста, экипаж пришел ему на помощь, а пассажира, который снял происходящее на видео, музыкант решил засудить, сообщают «Известия».
Ранее российский деятель культуры Никас Сафронов попал в ДТП в подмосковной Барвихе. Инцидент попал на видео.
Во время поездки в Porsche Сафронова врезался автомобиль KIA. Водитель легковушки, как утверждает художник, отвлекся на мобильный телефон.
Автомобиль художника получил серьезные повреждения. По словам Сафронова, он с приятелем ехал на вечер памяти Аллы Вербер, пишут «Известия».
В инциденте пострадал друг Сафронова. У него обнаружена травма головы.
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