Свыше 60 биатлонистов из России заподозрили в допинге

Международный союз биатлонистов (IBU) проверяет более 60 спортсменов из России, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил журналист в InsideTheGames Ник Батлер.

По его словам, доказательства собраны против 65 биатлонистов из России. В IBU отреагировали на информацию и заявили, что не станут ничего сообщать, пока не будет получен официальный ответ от подозреваемых, передает Lenta.ru. Какие именно правила нарушили россияне, в организации не уточнили.

30 августа стало известно, что четверо россиян подозреваются в нарушении антидопинговых правил. В список обвиняемых попали Евгений Устюгов, Александр Печенкин, Александр Чернышев и Светлана Слепцова.