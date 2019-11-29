Священники просят облегченный доступ в СИЗО

Священники просят облегченный доступ в СИЗО

Фото: ГУФСИН России по Ростовской области

Священнослужители обратились в Минюст с просьбой облегчить им доступ к заключенным, которые находятся в СИЗО.

По их словам, несмотря на содержащееся в федеральном законе указание на право совершать в следственном изоляторе религиозные обряды, проблемы с этим сохраняются.

В настоящее время представители духовенства могут общаться с арестантами только в режиме свидания, для чего должны получать разрешение следователя на посещение, а исповедь и причастие совершать через стеклянную перегородку.

Всё это проходит под контролем сотрудников следственного изолятора. Как считают авторы обращения, это нарушает свободу вероисповедания и тайны исповеди.

Для разработки соответствующих поправок Минюст создаст рабочую группу, сообщают «Известия».

Ранее организация Русской православной церкви «Радонеж» осудила поступок священников, подписавших письмо в защиту фигурантов «московского дела».

«Выступая против общего врага можно оказаться помощником врага намного худшего», — считают в братстве.

По мнению православной организации, «священники-подписанты желали умягчить сердца государевых людей, а не революционеров, и выступали, побуждаемые искренней заботой о правде и милосердии».

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