Священник в рясе и туфлях Gucci опозорил Тверскую епархию

Тверская епархия, священник которой хвастался в сети одеждой люксовых брендов, признала поведение протоиерея недостойным. Об этом сообщил ее пресс-секретарь иерей Максим Мищенко.

Он заявил, что ведение соцсетей не является нарушением. Однако здесь «можно говорить о том, что он в некотором смысле опозорил епархию, свой приход», заявил Мищенко.

Для оценки действий протоиерея Вячеслава Баскакова будет создана дисциплинарная комиссия. Она может отстранить его от священнослужения, пишет РИА Новости.

В начале декабря пользователи Instagram увидели на странице священника Баскакова лоферы люксового бренда стоимостью 45 тысяч рублей, а также чемоданы Louis Vuitton и сумки Gucci.