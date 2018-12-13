Священник в рясе и туфлях Gucci опозорил Тверскую епархию
Тверская епархия, священник которой хвастался в сети одеждой люксовых брендов, признала поведение протоиерея недостойным. Об этом сообщил ее пресс-секретарь иерей Максим Мищенко.
Он заявил, что ведение соцсетей не является нарушением. Однако здесь «можно говорить о том, что он в некотором смысле опозорил епархию, свой приход», заявил Мищенко.
Для оценки действий протоиерея Вячеслава Баскакова будет создана дисциплинарная комиссия. Она может отстранить его от священнослужения, пишет РИА Новости.
В начале декабря пользователи Instagram увидели на странице священника Баскакова лоферы люксового бренда стоимостью 45 тысяч рублей, а также чемоданы Louis Vuitton и сумки Gucci.
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