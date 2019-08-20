Свинина подешевеет в России

К концу 2019 года оптовые цены на свинину в России снизятся на 10%. Это произойдёт из-за того, что объёмы производства будут ежегодно расти в течение следующих трёх-четырёх лет.

Как сообщают производители, уже сейчас свинина подешевеет на 5% процентов, а к концу года на 10%. При этом, стоимость, например, куриного мяса также может снизиться.

Россия производит около 2,3 млн тонн за шесть месяцев, напоминает ИА REGNUM.

Ранее стало известно о том, что большинство жителей РФ жалуются на дороговизну продуктов питания. После введения взаимных санкций с Евросоюзом расходы на еду выросли в среднем на 5%.