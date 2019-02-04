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Сверхсекретность дела группы Дятлова объяснила прокуратура

Сверхсекретность дела группы Дятлова объяснила прокуратура

Представитель прокуратуры Свердловской области показал единственный, по его словам, том уголовного дела о смерти туристов из группы Игоря Дятлова на Урале и объснил, почему расследование было полностью засекречено.

В ходе пресс-конференции представитель областной прокуратуры Андрей Курьяков сказал, что есть только один том уголовного дела. Версию о существовании второго тома, которую якобы прокуратура не показывает, он опроверг и добавил, что имеется только наблюдательное производство, которое содержит обращения и связанные с ними документы.

Курьяков также объяснил, почему дело полностью засекретили. По его словам, в нем содержится секретный документ – поручение о проведении оперативно-разыскных мероприятий. Из-за этого все дело полностью засекретили.

Прокуратура планирует завершить расследование к августу, пишет РБК, и ответить на те вопросы, на которые раньше это сделать не получалось из-за отсутствия современных технологий.

В конце января сообщалось, что дело о смерти на перевале Дятлова будет пересмотрено. Всего в деле 75 версий, прокуратура склоняется к трем из них.

Напомним, туристы погибли во время похода по Северному Уралу в 1959 году. Согласно экспертизе, дятловцы скончались из-за переохлаждения.

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