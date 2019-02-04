У 26 суворовцев в Ульяновске нашли опасных червей в легких

У 26 курсантов суворовского училища в Ульяновске выявили паразитарную болезнь эхинококкоз. О вспышке заболевания сообщили в Минздраве региона.

В самом учебном заведении подтвердили, что курсанты заразились опасной болезнью, однако с организацией питания вспышку эхинококкоза связывать отказались. Там указали, что болезнь передается при контакте с животными.

Госпитализации учащихся не потребовалось, опасности распространения болезни нет. Заразившиеся прошли амбулаторное лечение, уточняет РИА Новости.

Диагноз был поставлен по итогам флюорографического обследования. Из 400 воспитанников училища эхинококкоз выявили у 26 человек.

Эхинококкоз вызывается ленточными червями. Инфицирование происходит при попадании личинок паразита в продукты питания, воду или при непосредственном контакте с животными-переносчиками заболевания.