Читай-город













Читай-город

У 26 суворовцев в Ульяновске нашли опасных червей в легких

У 26 суворовцев в Ульяновске нашли опасных червей в легких

У 26 курсантов суворовского училища в Ульяновске выявили паразитарную болезнь эхинококкоз. О вспышке заболевания сообщили в Минздраве региона.

В самом учебном заведении подтвердили, что курсанты заразились опасной болезнью, однако с организацией питания вспышку эхинококкоза связывать отказались. Там указали, что болезнь передается при контакте с животными.

Госпитализации учащихся не потребовалось, опасности распространения болезни нет. Заразившиеся прошли амбулаторное лечение, уточняет РИА Новости.

Диагноз был поставлен по итогам флюорографического обследования. Из 400 воспитанников училища эхинококкоз выявили у 26 человек.

Эхинококкоз вызывается ленточными червями. Инфицирование происходит при попадании личинок паразита в продукты питания, воду или при непосредственном контакте с животными-переносчиками заболевания.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость ГИБДД решила уменьшить дорожные знаки по всей стране

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО