У 26 суворовцев в Ульяновске нашли опасных червей в легких
У 26 курсантов суворовского училища в Ульяновске выявили паразитарную болезнь эхинококкоз. О вспышке заболевания сообщили в Минздраве региона.
В самом учебном заведении подтвердили, что курсанты заразились опасной болезнью, однако с организацией питания вспышку эхинококкоза связывать отказались. Там указали, что болезнь передается при контакте с животными.
Госпитализации учащихся не потребовалось, опасности распространения болезни нет. Заразившиеся прошли амбулаторное лечение, уточняет РИА Новости.
Диагноз был поставлен по итогам флюорографического обследования. Из 400 воспитанников училища эхинококкоз выявили у 26 человек.
Эхинококкоз вызывается ленточными червями. Инфицирование происходит при попадании личинок паразита в продукты питания, воду или при непосредственном контакте с животными-переносчиками заболевания.
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