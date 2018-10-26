Суверенный фонд Бахрейна заинтересовался акциями «Алросы»

Государственный инвестиционный фонд Бахрейна может приобрести крупный пакет акций группы алмазодобывающих компаний «Алроса» в случае приватизации. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Иванов.

Бахрейн объявил о заинтересованности в приобретении крупных пакетов акций российских компаний в рамках форума Future Investment Initiative. Иванов входил в состав российской делегации вместе с гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым.

По его словам, суверенный фонд Королевства оценил менеджмент алмазодобывающей компании, потенциал роста капитализации и заявил, что «им было бы интересно иметь достаточно большой пакет в «Алросе». Иванов отметил, что в случае принятия решения о приватизации бахрейнский фонд станет одним из интересантов.

Акционерами «Алросы» являются РФ (33%), Республика Саха (25%), улусы Якутии (8%). В свободном обращении находятся 34% акций компании, уточняет Агентство экономической информации «Прайм». Согласно плану приватизации правительства на 2017-2019 годы, доля государства в компании снизится до 29% плюс 1 акция.

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