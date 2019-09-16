Существование управляющего Россией «Политбюро» опровергли

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов опроверг существование в России влиятельного неформального политического института – «Политбюро 2.0», куда входят люди из близкого круга российского лидера Владимира Путина. Ранее сообщалось, что эта структура управляет Россией путем принятия коллективных решений.

Чемезов заявил, что утверждение о наличии в стране так называемого «Политбюро 2.0» «всегда вызывало улыбку». «Как будто мы собираемся, какие-то назначения обсуждаем», - сказал он РБК.

Политик отметил, что знаком со многими людьми, которых приписывают к «Политбюро», но в собраниях с ними он не участвует. Президент обращается к нему исключительно по вопросам «Ростеха», подчеркнул глава предприятия.

Напомним, в 2012 году политологи заявили, что в окружении Путина существует структура из близких людей, которые принимают решения в российской элите. Сам Путин якобы исполняет в ней роль арбитра и модератора, решая споры между кланами. Чемезов считается членом «Политбюро 2.0».