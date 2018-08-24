Под Сургутом охрана не пропустила в детский сад депутата Госдумы

Депутат Госдумы Владимир Сысоев в сопровождении общественников приехал на встречу с трудовым коллективом детского сада «Рябинка», чтобы вручить благодарственные письма лучшим сотрудникам учреждения, однако не смог попасть внутрь.

На сотрудника охранного агентства не возымели действия даже предъявленное депутатское удостоверение. Не изменил ситуации и разговор с руководителем охранного агентства.

Через полчаса переговоров Владимиру Сысоеву удалось связаться с заведующей детского сада Гульнарой Рытовой. Она сообщила, что приказ не пускать парламентариев ей поступил от директора департамента образования и от главы района Андрея Трубецкого.

По словам Владимира Сысоева, он уже подготовил запросы в прокуратуру и в УВД, чтобы разобрались по действиям охранного агентства насчет исполнения федерального законодательства, сообщает «Федерал Пресс».

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Места: Россия
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