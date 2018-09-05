Сулейман Керимов может приобрети полный пакет акций «Детского мира»

Структуры, подконтрольные сенатору РФ Сулейману Керимову, заинтересовались ПАО «Детский мир».

На данный момент контрольный пакет (52,1%) находится сейчас у АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Отмечается, что интерес к покупке этих акций Керимов начал проявлять около года назад. Потом процесс остановился.

Первой причиной стало задержание сенатора во Франции по подозрению в уклонении от уплаты налогов. А второй — арест пакета «Системы» в «Детском мире» в качестве обеспечительной меры по иску «Роснефти» и дальнейший его залог по кредиту перед Газпромбанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), отмечает «URA» со ссылкой на Kommersant.