Судью Елену Хахалеву понизили в статусе из-за роскошной свадьбы дочери

Судью Елену Хахалеву исключили из состава президиума Краснодарского краевого суда. Соответствующее решение принял пленум Верховного суда РФ 7 сентября.

В составе президиума Хахалева числилась с 7 июля 2015 года. Летом прошлого года она оказалась в центре скандала, когда в сети интернет появились кадры со свадьбы ее дочери с участием звезд эстрады.

СМИ писали, что торжество могло обойтись в два миллиона долларов. По словам Хахалевой, свадьбу оплатил отец дочери – грузинский бизнесмен Роберт Хахалев. Он объяснил, что свадьба обошлась в сумму до пяти миллионов, а Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе являлись его друзьями и были приглашены как гости.

Проверка спецкомиссии совета судей края показала, что свадьба обошлась в 3,6 млн рублей, организацию мероприятия взял на себя экс-супруг Хахалевой, уточняет РИА Новости.

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