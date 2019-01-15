Судья в Краснодаре переехал пешехода на зебре

Судья в Краснодаре переехал пешехода на зебре

В Краснодаре судья гарнизонного военного суда сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе. Она переходила дорогу на мигающий сигнал светофора.

ДТП произошло 21 декабря 2018 года. Судья передвигался на автомобиле KIA Optima. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина не пропустил переходившую на мигающий сигнал светофора девушку. В результате наезда у потерпевшей было вывихнуто колено и порваны связки, ей требуется операция.

Водители не дали виновнику ДТП скрыться с места, перекрыв выезд его машине до приезда сотрудников ДПС. Однако те отказались принимать меры к виновнику.

В военном суде подтвердили, что сотрудник Арсен Крикоров действительно стал участником ДТП в декабре. В отношении него проводится служеная проверка, которая установит, был ли в действиях судьи дисциплинарный проступок.

По данным «360», матери потерпевшей регулярно поступают угрозы от судьи по телефону.

Арсен Крикоров работает судьей Краснодарского гарнизонного суда с 2000 года.

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Места: Россия
События: происшествия
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