Судья в Краснодаре переехал пешехода на зебре
В Краснодаре судья гарнизонного военного суда сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе. Она переходила дорогу на мигающий сигнал светофора.
ДТП произошло 21 декабря 2018 года. Судья передвигался на автомобиле KIA Optima. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина не пропустил переходившую на мигающий сигнал светофора девушку. В результате наезда у потерпевшей было вывихнуто колено и порваны связки, ей требуется операция.
Водители не дали виновнику ДТП скрыться с места, перекрыв выезд его машине до приезда сотрудников ДПС. Однако те отказались принимать меры к виновнику.
В военном суде подтвердили, что сотрудник Арсен Крикоров действительно стал участником ДТП в декабре. В отношении него проводится служеная проверка, которая установит, был ли в действиях судьи дисциплинарный проступок.
По данным «360», матери потерпевшей регулярно поступают угрозы от судьи по телефону.
Арсен Крикоров работает судьей Краснодарского гарнизонного суда с 2000 года.
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