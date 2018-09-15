Судья в Киеве подвергся нападению из-за дела об убийствах на Майдане
Судья Святошинского районного суда Киева Сергей Дячук подвергся нападению возле собственного дома. Преступление связывают с профессиональной деятельностью Дячука, который рассматривает дело об убийствах на Майдане в 2014 году.
Сейчас судья находится в больнице. Задержать преступника по горячим следам полиции не удалось, сообщает ТАСС. Совет судей Украины заявил, что Дячуку ранее поступали угрозы.
Дело в отношении пяти бывших бойцов элитного подразделения «Беркут» рассматривается с мая 2015 года. Их обвиняют в исполнении заведомо преступного приказа о применении оружия, превышении служебных полномочий, совершении теракта на Майдане. Всего в деле об убийствах 157 пострадавших и свыше 500 свидетелей.
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