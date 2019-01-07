Судно с россиянами затонуло у берегов Турции

В 80 километрах от берегов Турции в Черном море затонул грузовой корабль с россиянами на борту. Судно «Волго-Балт-214» направлялось из российского Азова в турецкий Самсун.

Экипаж состоял из граждан России, Украины и Азербайджана. Всего на борту находились 13 человек – 9 азербайджанцев, двое украинцев и двое россиян.

Судно двигалось под панамским флагом. Сигнал бедствия спасатели получили около 08:10 утра, уточняет РБК. Корабль затонул в 80 километрах от провинции Самсун.

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