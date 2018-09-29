Судно из России задержали в порту Южной Кореи из-за санкций

В Южной Корее задержано российское грузовое судно «Севастополь», принадлежащее компании «Гудзон». Причиной могли стать новые санкции США против судовладельца.

29 сентября компания «Гудзон» получила письмо на корейском языке, в котором говорилось о задержании судна «Севастополь», рассказал инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) во Владивостоке Петр Осичанский. Причины задержания не назывались.

«По моей информации, (причиной задержания судна стали – прим.) отголоски санкций, введенных против нее», - рассказал ТАСС Осичанский.

О сложившейся ситуации доложили консулу России в Пусане.

Ранее Штаты расширили санкционный список в отношении России. Ограничительные меры коснулись таких российских судов, как «Патриот», «Нептун», «Белла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь». Новые санкции связывают с участием компаний в поставках топлива в Северную Корею.