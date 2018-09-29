Судно из России задержали в порту Южной Кореи из-за санкций

В Южной Корее задержано российское грузовое судно «Севастополь», принадлежащее компании «Гудзон». Причиной могли стать новые санкции США против судовладельца.

29 сентября компания «Гудзон» получила письмо на корейском языке, в котором говорилось о задержании судна «Севастополь», рассказал инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) во Владивостоке Петр Осичанский. Причины задержания не назывались.

«По моей информации, (причиной задержания судна стали – прим.) отголоски санкций, введенных против нее», - рассказал ТАСС Осичанский.

О сложившейся ситуации доложили консулу России в Пусане.

Ранее Штаты расширили санкционный список в отношении России. Ограничительные меры коснулись таких российских судов, как «Патриот», «Нептун», «Белла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь». Новые санкции связывают с участием компаний в поставках топлива в Северную Корею.

Новости по теме
Теги:
События: санкции
Следующая новость На Чемпионат Европы по футболу в России откроют безвизовый въезд

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО