Судьи решили не наказывать прессу за критику их работы
Никаких мер против дискредитации судов в окончательной редакции концепции информационной политики судебной системы на последующие десять лет не предусмотрено, заявил судья Верховного суда России Виктор Момотов.
Ранее о разработке нормативного акта, который будет наказывать прессу за критику деятельности судов сообщили «Ведомости».
Момотов пояснил, что разработка таких правил предлагалась только в рабочей версии документа и отражала позицию лишь некоторых соавторов.
«Это не мнение всего судейского сообщества. В окончательной версии документа этих предложений нет. Большинство членов Совета судей учли встречное предложение отклонить эти инициативы»,— цитирует слова судьи «Интерфакс».
Ранее Совет судей России признал журналистов угрозой правосудию страны.
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