Судьбу Сирии решает не Россия

Медиаэксперт Анатолий Вассерман резко высказался о противостоянии США и Турции, а также о военном конфликте в Сирии.

Издание «Русская Планета» продолжает публиковать выдержки из беседы с политическим консультантом Анатолием Вассерманом.

На этот раз корреспондент поинтересовался у знаменитого эксперта, чем, по его мнению, закончится противостояние США и президента Турции Тайипа Эрдогана.

Анатолий Вассерман заявил, что окончиться подобный конфликт может либо убийством главы Турции, либо выходом Турции из НАТО и её вступлением в Организацию договора о коллективной безопасности*.

На второй вопрос корреспондента «Русской Планеты» о том, когда, по его мнению, в Сирии воцарится мир, медиаэксперт ответил, что, скорее всего, только после ближайших выборов президента Соединённых Государств Америки (США).

Ответы были даны Анатолием Вассерманом в рамках беседы с журналистами медиапортала «Русская Планета» для проекта «Семь вопросов для Анатолия Вассермана».

*Примечание.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), «Ташкентский договор»— региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

В организацию входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.