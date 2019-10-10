Стюардов компании «Россия» нашли мертвыми в Химках

Стюардов компании «Россия» нашли мертвыми в Химках

Google

В Подмосковье нашли тела двух стюардов авиакомпании «Россия». Погибшие – молодые люди 1990 и 1992 годов рождения.

Полиция обнаружила их мертвыми в съемной квартире в Химках. На месте происшествия был пакет с порошком белого цвета.

Уроженцы Башкирии и Кирова работали в авиакомпании «Россия». Это подтвердили РБК в полиции.

Летом в отеле Vnukovo Village нашли тело 23-летней стюардессы. Она работала в одной из российских авиакомпаний.

Новости по теме
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!