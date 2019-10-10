Стюардов компании «Россия» нашли мертвыми в Химках
В Подмосковье нашли тела двух стюардов авиакомпании «Россия». Погибшие – молодые люди 1990 и 1992 годов рождения.
Полиция обнаружила их мертвыми в съемной квартире в Химках. На месте происшествия был пакет с порошком белого цвета.
Уроженцы Башкирии и Кирова работали в авиакомпании «Россия». Это подтвердили РБК в полиции.
Летом в отеле Vnukovo Village нашли тело 23-летней стюардессы. Она работала в одной из российских авиакомпаний.
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